Sword Art Online Alicization Lycoris: uscita posticipata di due mesi

Sword Art Online Alicization Lycoris, prossimo JRPG di Bandai Namco tratto dalla celebre saga ideata da Reki Kawahara, è stato ufficialmente posticipato a causa dei problemi legati all’emergenza coronavirus. Il titolo, che sarebbe dovuto uscire il 22 maggio, sarà disponibile dal 10 luglio 2020, sempre su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam).

“Stiamo lavorando duramente per portare SWORD ART ONLINE: ALICIZATION LYCORIS a tutti i fan che non vedono l’ora di provare il prossimo SWORD ART ONLINE”, ha detto Yosuke Futami, executive producer. “A causa degli attuali eventi mondiali, abbiamo preso la difficile decisione di spostare la data di uscita al 10 luglio. Crediamo che questo sia il modo migliore per assicurare ai nostri fan la miglior esperienza possibile”.

Insieme al comunicato, è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che annuncia la nuova data d’uscita e che potete vedere qui sotto.