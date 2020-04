EA Sports, ESPN traccia la programmazione Madden NFL 20

ESPN ed EA Sports hanno annunciato una prossima lista di copertura Madden NFL 20 Championship Series (MCS) in arrivo su ESPN2 e sull’app ESPN.

Il 26 aprile, ESPN trasmetterà un blocco di cinque ore di programmazione Madden, incluso il live qualificatore di tre ore Madden NFL 20 Bowl Last Chance.

Domenica ESPN2 trasmetterà anche un Campionato Celebrity Madden NFL 20, con una donazione fatta in nome del vincitore in beneficenza Feeding America per sostenere il rilievo pandemico COVID-19. Domenica verranno trasmessi anche due episodi di Road to the Madden Bowl, mentre un terzo episodio arriverà il 2 maggio.

Le prime fasi del torneo Madden NFL 20 Bowl verranno trasmesse in streaming tramite l’app ESPN durante le prime due settimane di maggio, insieme ai flussi di Twitch e YouTube. Alla fine, le semifinali e le finali del torneo verranno trasmesse in diretta su ESPN2 il 16 maggio, insieme a Twitch e YouTube.

Todd Sitrin, SVP e GM, Competitive Gaming Division di Electronic Arts , hanno commentato in un comunicato:

In un momento in cui gli sport dal vivo sono messi in pausa, gli Esports sono diventati un’incredibile fonte di intrattenimento, ispirazione e gioia per i fan di tutto il mondo. Grazie a questa entusiasmante programmazione con ESPN, possiamo invitare la più ampia comunità sportiva a far parte della competizione unica e autentica degli Esport di Madden, mantenendo connessi giocatori e appassionati di sport tradizionali, rimanendo al sicuro a casa.

Il Madden NFL 20 Bowl assegnerà un totale di $ 220.000 (£ 178.059) in premi in denaro e servirà come evento finale nella Madden NFL 20 Championship Series. Fa anche parte di “Stay Home” di EA. Giocare insieme.” campagna per offrire opportunità di gioco competitive durante la pandemia di COVID-19 e diffusi ordini di ricovero sul posto.