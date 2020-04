Trials of Mana: ecco il trailer di lancio

Da oggi è disponibile Trials of Mana, remake in tre dimensioni del classico JRPG uscito nel 1995 sotto il nome di Seiken Densetsu 3. Per l’occasione, Square Enix ha rilasciato il trailer di lancio, dal titolo “Your Adventures Begin”.

Trials of Mana (qui il sito ufficiale del gioco) è disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC (Steam). Lasciandovi al trailer vi consigliamo, qualora non l’aveste ancora fatto, di dare una letta alla nostra recensione.

Questa la descrizione del gioco, via PlayStation Store:

“Trials of Mana è il remake in 3D del GdR classico pubblicato nel 1995 con il nome di Seiken Densetsu 3.

Quest’emozionante storia in cui dovrai superare le sfide del destino è rinata!

Scopri questa fantastica avventura completamente rinnovata con delle migliorie grafiche, le voci dei personaggi, una colonna sonora rimasterizzata e un nuovo episodio da scoprire dopo il finale. Oltre a battaglie più attive, il gioco ha anche un sistema di abilità aggiornato e una nuova classe che cambiano completamente lo sviluppo dei personaggi.

Questa storia di destini intrecciati cambia a seconda del protagonista e dei compagni che scegli! Questi giovani avventurieri riusciranno a usare il potere del Mana per evitare la distruzione del loro mondo?“