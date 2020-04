WIN lancia la piattaforma di scommesse esports, Winners.bet

Avendo già visto WIN Group lanciare il suo hub di contenuti e la competizione WINNERS League, arriva il sito WIN completamente dedicato agli Esport: Winners.bet .

Winners.bet ha collaborato con BetConstruct per la sua piattaforma, che offre opzioni di scommessa per Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, League of Legends, Overwatch e StarCraft II.

Serge Vardanyan, CEO di WIN Group, ha parlato dell’impresa in un comunicato:

Gli appassionati di sport e di sport di tutto il mondo sono alla ricerca di divertimenti nuovi e live e, più specificamente, di opportunità di interagire con questi divertimenti attraverso le scommesse. Siamo felici di essere in grado di intensificare e soddisfare tale richiesta.

Il design mobile-first del sito Web è stato creato da zero con l’obiettivo principale di esportare Esport, consentendo streaming di alta qualità e opzioni di scommessa facili e veloci su una vasta gamma di mercati. Questa è una piattaforma costruita da appassionati di Esport con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle scommesse e dei giochi, il tutto combinato con l’esperienza degli Esport del team di WIN.