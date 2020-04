Horizon Zero Dawn: rumor vuole il sequel su Playstation 5

Secondo il rumor del momento, trapelato via VCG, il sequel di Horizon Zero Dawn sarebbe attualmente in sviluppo per Playstation 5, progetto che in realtà sarebbe solo il preambolo di un altro, molto più ambizioso: trasformare l’intera serie in una trilogia, da vivere interamente con l’ausilio della nuova generazione di console.

Nonostante sia stato dato inizialmente come un titolo per Playstation 4, che avrebbe dovuto vedere la luce poco dopo l’uscita del suo predecessore nel 2017, il progetto sembra essere definitivamente virato sulla next gen. Non è invece ancora chiaro se la Guerrilla Games abbia intenzione di proseguire o meno il progetto di uno stand alone in modalià coop che avrebbe fatto intravedere qualcosa riguardo i progressi del futuro sequel. Una cosa simile era stata pensata per il primo capitolo Horizon Zero Dawn, ma venne poi evidentemente accantonata.

Di certo c’è che un simile rumor farebbe salire a mille l’hype di milioni di utenti, se confermato. Non ci resta quindi che attendere novità sul futuro del franchise.