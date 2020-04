Magic The Gathering e Grimjack: Joe Russo condivide le ultime novità sui progetti

A distanza di quasi un’anno da quell’annuncio che catturò gli appassionati del franchise, Joe Russo è tornato a parlare della serie animata di Magic The Gathering in una nuova intervista di Collider, pubblicata sul canale ufficiale di YouTube.

Parlando dei lavori condotti dai Fratelli Russo, Joe ha avuto la possibilità di riesumare non solo Magic The Gathering ma anche Grimjack, che verrà riadattato in un film per il grande schermo. Nel corso dell’intervista, il co-regista di Avengers: Endgame ha discusso di come i due progetti siano tuttora rimasti nella fase di sceneggiatura, concentrando l’attenzione sui lavori per animare nel modo migliore i due mondi fantastici:

“Grimjack è in fase di sceneggiatura. Anche Magic è in fase di sceneggiatura. L’animazione richiede un periodo di preparazione più lungo rispetto alla maggior parte della produzione, ma è passato davvero tanto tempo.

Siamo stati grandi fan e giocatori di Magic: The Gathering dalla sua uscita originale, quindi essere in grado di aiutare a dare vita a queste storie attraverso l’animazione è un vero onore per noi. Il nostro obiettivo non è solo quello di raccontare una storia avvincente sfruttando l’incredibile corpus di Magic: The Gathering, ma anche di spingere il mezzo e la percezione della narrazione attraverso l’animazione. Questa serie attraverserà generi come il thriller ricco di suspense, l’horror e il drama con dei personaggi estremamente complessi, che non si vedono spesso nel mondo dell’animazione.”

In attesa di altre novità riguardanti i due progetti dei Fratelli Russo, vi ricordiamo che la serie animata di Magic The Gathering uscirà a data da destinarsi su Netflix, concentrando la narrazione su due personaggi focali del franchise: Jace e Chandra.

Il film di Grimjack si baserà invece sul fumetto omonimo di John Ostrander e Timothy Truman, pubblicato originariamente nel 1983 da First Comics e IDW Publishing. Questa sarebbe la prima comparsa del personaggio sul grande schermo.