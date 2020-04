Deliver Us The Moon: disponibile da oggi su PlayStation 4 e Xbox One

Già disponibile su PC (Steam), il fantascientifico Deliver Us The Moon approda oggi anche su console (PlayStation 4 e Xbox One). Per l’occasione, il pubblisher Wired Productions ha rilasciato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Deliver Us The Moon è un thriller fantascientifico ambientato in un vicino futuro apocalittico, in cui le risorse naturali della Terra sono esaurite. Ma per avere maggiori informazioni sul titolo sviluppato da KeokeN Interactive vi consigliamo, qualora lo vogliate, di dare una letta alla nostra recensione (versione PC).