Valorant: Omen si mostra in azione nella nuova clip video

Quest’oggi, Riot Games ha nuovamente pubblicato un nuovo filmato inerente ad un nuovo personaggio presente nell’universo di Valorant, titolo che arriverà sul mercato nel corso dell’estate 2020 su PC completamente free-to-play. Ebbene, la clip video in questione mostra le peculiarità del nuovo character, ossia Omen, grazie al quale vanta di diverse abilità piuttosto interessanti.

L’abilità principale di Omen è soprannominata Shrouded Step, la quale permetterà al giocatore di indicare una posizione all’interno della mappa per poi teletrasportarsi esattamente in quel punto preciso scelto dall’utente. In aggiunta abbiamo anche un’altra abilità chiamata Paranoia che permette ai proiettili sparati da Omen di accecare i propri avversari e potrà passare attraverso persino dai muri. Come se non bastasse, abbiamo anche Dark Clover, grazie alla quale il giocatore potrà sparare una sfera e crearne un’altra che bloccherà il campo visivo.

In conclusione, Omen in Valorant avrà un Ultimate chiamata From The Shadows, permettendogli di teletrasportarsi in qualunque punto della mappa desideri.