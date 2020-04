Pac-Man Championship Edition 2 gratuito dal 24 Aprile al 10 Maggio

Dopo l’annuncio di un paio di giorni fa, ecco la data: Pac-Man Championship Edition 2 sarà disponibile in free download a partire da oggi, 24 Aprile, fino al 10 di Maggio. Il titolo è disponibile su Playstation 4, Xbox One e PC via Steam, stando a quanto riportato dal comunicato redatto dalla stessa Bandai Namco.

L’azienda ha deciso di mettere a disposizione uno dei suoi giochi più iconici gratuitamente, per cercare di portare “più divertimento per tutti, direttamente a casa”, aiutando così a combattere la routine imposta ormai da qualche mese dal Coronavirus.

Un’iniziativa che che segue le orme di molte altre, e che ci sentiamo senza dubbio di lodare, augurandoci ovviamente di poter tutti tornare alla normalità il più presto possibile.