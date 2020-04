Super Mega Baseball 3: uscita prevista per Maggio

In tempi come questi, si sa, può succedere di tutto, anche che Super Mega Baseball 3 veda la luce ancor prima che la Major League Baseball debba scendere in campo per giocare la prima partita ufficiale della stagione, ovviamente temporaneamente sospesa a causa del Covid-19. E’ di oggi infatti il comunicato ufficiale di Metalhead Software, che annuncia il titolo in uscita prevista per il 13 Maggio.

Originariamente, il terzo capitolo del franchise dedicato allo sport su Diamante era stato programmato per questo Aprile, ma il tumulto dovuto al virus ha persuaso l’azienda a posticipare tutto di un mese. Inoltre, gira voce che alcune nuove funzionalità di gioco online siano ora nelle carte, anche se Metalhead non ha ancora divulgato quali saranno queste nuova aggiunte. Presumibilmente, verranno fornite nuove informazioni prima dell’uscita del titolo. Certo è che il ritardo sull’uscita ha fatto buon gioco all’azienda, che ha potrà così approfittare di questo tempo per sviluppare al meglio in nuovi contenuti del titolo.

Vi lasciamo con un nuovo video del gioco, ricordandovi che Super Mega Baseball 3 sarà disponibile per Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.