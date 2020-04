Annunciato il Future Games Show, evento digitale che si terrà ad inizio giugno

Nel corso delle recenti ore, GamesRadar ha recentemente annunciato diverse novità importanti legate prettamente ai giochi e le molteplici aziende che sarebbero stati presenti all’E3 2020, evento losangelino cancellato a causa del COVID-19, pandemia che continua a rappresentare una minaccia globale. Ebbene, secondo quanto appreso ultimamente sul web, l’evento che sostituirà quello precedentemente citato sarà ufficialmente il Future Games Show.

In questa occasione svariati studi avranno la possibilità di mostrare alcuni trailer, annunci e tanto altro al Future Game Show, che si terrà dal 9 giugno fino all’11 in maniera completamente digitale. Insomma, sicuramente all’evento in questione non mancheranno di certo alcune sorprese legate alla next-gen e non solo, visibile su Twitch, YouTube, Twitter ed altre piattaforme digitali.

Intanto, ecco le parole del Future Content Director, Daniel Dawkins:

Future è la casa del gioco dal 1985 con il lancio della rivista Amstrad Action. Siamo lieti di riunire il nostro brillante team editoriale di marchi come GamesRadar, PC Gamer, Edge Magazine, Retro Gamer, Official PlayStation Magazine e Kotaku UK per lavorare al Future Games Show. Con il suo focus sui giochi per console, mobile e streaming, crediamo che il Future Games Show sia il complemento perfetto per il grande successo del PC Gaming Show all’E3, e i Golden Joystick Awards, i più grandi premi del mondo per i giochi votati dal pubblico, che si svolgono a novembre.

IGN aveva anche precedentemente annunciato le seguenti aziende che avrebbero preso parte all’evento digitale che si sarebbe tenuto in estate per sostituire l’E3: 2K Games, Amazon, Bandai Namco, Devolver Digital, Google, Sega, Square Enix, THQ Nordic, Twitter e molte altre ancora. Infine, sul canale ufficiale di GamesRadar è stato pubblicato il trailer ufficiale dell’evento, visibile dai lettori in calce alla notizia in questione.