Stadia Connect: annunciato l’evento per il 28 aprile

Google ha annunciato che un nuovo evento Stadia Connect è previsto il 28 aprile. Sarà trasmesso in diretta su YouTube alle 18.00 ora italiana. Cosa ci dovremo aspettare? Su Twitter, la compagnia ha dichiarato che il team Stadia svelerà alcuni nuovi titoli che si aggiungeranno alla piattaforma, non ci resta che scoprire se saranno giochi già esistenti che da adesso diventeranno disponibili anche per Stadia, rivelazioni di nuove uscite o nuove escluse.

Sappiamo però che Google ha un contratto con Splash Damage, che ha lavorato con The Coalition per Gears Tactics, per l’uscita di titoli in esclusiva. A marzo era stato inoltre annunciato che il produttore esecutivo di God of War, Shannon Studstill, sarebbe stata a capo di un nuovo studio per i giochi Stadia. Probabilmente avremo presto notizie da entrambi riguardo i nuovi titoli in uscita, nel frattempo le cose sembrano andare molto bene per Google. La App Stadia ha recentemente superato un milione di download, mentre Stadia Pro è al momento gratuita fino a giugno.

Sicuramente saranno molte le novità e siamo curiosi di scoprire cosa ci riserverà questo nuovo evento Stadia Connect. Potrete seguire l’evento in diretta sul canale ufficiale YouTube di Google Stadia. In alternativa attendete le nostre notizie, vi terremo aggiornati con tutti i nuovi dettagli.