Red Bull Team per la serie di tornei League of Legends

Riot Games e Red Bull hanno collaborato per portare una nuova serie giornaliera di tornei LoL, annunciati oggi dalle compagnie. La serie “Red Bull Power Spike” consentirà ai giocatori che utilizzano la piattaforma Battlefy di competere in tornei uno contro uno ogni giorno in cui “premi unici” verranno assegnati ai vincitori.

Non sono stati resi noti dettagli su premi e altri termini finanziari.

A partire dal 27 aprile, tutti i giocatori della League of Legends statunitensi che fanno parte della ” League of Legends Discord ufficiale” possono iscriversi e competere nei tornei 1v1 giornalieri per avere la possibilità di vincere premi e ottenere l’esclusivo ruolo e titolo Discord, “Red Bull Power Vincitore di Spike. “