Il PC Gaming Show 2020 si terrà online a giugno

PC Gamer ha annunciate sul sito ufficiale che il suo annuale PC Gaming Show si svolgerà il 6 giugno. Come recente aggiunta all’E3, questo evento era in dubbio a causa della cancellazione di E3 2020, senza contare la mancanza di qualsiasi evento online dedicato da parte dell’organizzatore. Malgrado ciò l’evento avrà luogo, e sarà trasmesso su Twitch e piattaforme simili. L’evento sarà caratterizzato da nuovi titoli, filmati di gameplay mai visti prima e nuovi annunci.

Tra i partner troviamo Frontier Developments, Humble Bundle, Perfect World Entertainment, Tripwire Interactive, Epic Games Store e Intel. Potremmo anche vedere aggiornamenti per titoli come Chivalry 2, Evil Geniuses 2 World Domination e altri che hanno dominato l’evento dell’anno scorso. Evan Lahti, Global Editor in Chief di PC Gamer, ha dichiarato:

“Il gaming su PC ha prosperato nell’ultima decade perché è l’unica piattaforma che appartiene a tutti. Tanti nuovi fantastici giochi meritano un po’ di visibilità, e non vediamo l’ora di rendere il 6 giugno un giorno in cui gli spettatori possano scoprire cosa arriverà in futuro”

Con la cancellazione di E3 2020, molti publisher hanno discusso della possibilità di eventi online per la presentazione dei titoli in uscita. Microsoft e Ubisoft avevano mostrato interesse ed si erano sparse delle voci riguardo due eventi, uno a maggio e uno a giugno. Intanto il direttore di Xbox, Phil Spencer, ha recentemente dichiarato che presto verranno annunciati nuovi giochi. Vi terremo sicuramente aggiornati su quanto detto al PC Gaming Show.