Cyberpunk 2077: ecco i Kang-Tao e gli Animals

Un sacco di persone sono rimaste deluse dal fatto che Cyberpunk 2077 non sia riuscito a rispettare i tempi d’uscita previsti, ma come sappiamo ormai c’è ben poco da fare, se non pazientare ancora un po’ fino a quel fatidico 17 Settembre 2020, quando il titolo sarà (si spera) finalmente disponibile per Playstation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Ricordiamo inoltre che per la console di casa Microsoft sarà disponibile un’edizione limitata a tema del gioco, l’ultima per questa generazione.

Nel tentativo di alleviare questa spasmodica attesa, CD Projekt RED (sul cui sito è disponibile il pre-order del titolo per le varie piattaforme, oltre che della Xbox personalizzata) sta facendo trapelare informazioni poco alla volta, centellinando man mano piccoli dettagli che contribuiranno a fornire un quadro il più completo possibile in vista dei mesi che ancora ci separano dall’uscita del gioco. Stavolta, a venire svelata è un’altra delle gang che imperverserà per le strade di Night City: la gang degli Animals, un gruppo di combattenti che utilizza dell’ultra testosterone, unendo protesi animali ad altre parti cibernetiche. L’altro piccolo spoiler riguarda invece i Kang-Tao, una piccola compagnia cinese che fornisce armi e servizi di sicurezza all’interno del gioco. Potete dare un’occhiata ad entrambe sul profilo Twitter ufficiale del gioco.

Animals – an aggressive street-fighting gang from west Pacifica that eschews the use of traditional cyberware. Instead, they use ultra testosterone and animal supplements (like growth hormones). They’re animalistic at heart, and dangerously proud of who they are. #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/wNPtCRR3kF — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) April 22, 2020