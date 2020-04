Valorant: svelata la coda classificata, ecco come funziona

Valorant è uno sparatutto strategico fortemente competitivo, eppure per il momento è possibile unicamente giocare partite libere. Se questo non soddisfa il vostro bisogno di dimostrare le vostre abilità, Riot Games ha annunciato che a partire dalla prossima patch verranno introdotte nel titolo anche le code classificate, una modalità che gli amanti di League of Legends conoscono fin troppo bene. Tramite il sito ufficiale, lo sviluppatore ha anche condiviso i dettagli sul suo funzionamento.

Prima di poter anche solo accedere alle partite ranked, bisogna aver partecipato in almeno 20 scontri normali. Una volta completato il riscaldamento, è possibile cominciare a scalare le classifiche: ogni partita disputata nella nuova coda migliora o peggiora il nostro punteggio. Ci sono diversi fattori che influenzano quanti punti si guadagnano o si perdono a fine scontro. Come prevedibile, vincere per 13-2 garantirà molto più avanzamento rispetto che a vincere 13-11, ma non solo. Se la nostra squadra viene sconfitta ma le nostre performance sono state superiori alla media (ergo, abbiamo giocato bene) è possibile comunque guadagnare un po’ di punti, se non per lo meno perderne pochi.

È possibile unirsi alla coda in compagnia di un numero variabile di amici, da uno solo ad un team completo. Ovviamente, il sistema di matchmaking farà in modo di assegnarvi come avversario una squadra con la stessa combinazione di giocatori. Per poter partecipare insieme alle partite classificate, è necessario essere massimo entro due rank (sei tier, nello specifico) l’uno dall’altro. Le divisioni sono le seguenti:

Ferro (1, 2 e 3)

Bronzo (1, 2 e 3)

Argento (1, 2 e 3)

Oro (1, 2 e 3)

Platino (1, 2 e 3)

Diamante (1, 2 e 3)

Immortale (1, 2 e 3)

Valorant (rank più alto tra tutti)

La coda classificata sarà disponibile in Valorant entro la prossima settimana, sostiene il game director Joe Ziegler su Twitter. Non c’è ancora una data specifica prefissata, quindi per il momento possiamo solo basarci su questa dichiarazione. Nell’attesa, perché non date un’occhiata alla nuova clip video?