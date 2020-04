Animal Crossing New Horizons: meno tarantole e scorpioni dopo l’ultima patch

Un paio di giorni fa, Nintendo ha pubblicato un aggiornamento gratuito di Animal Crossing New Horizons, introducendo nel gioco nuovi personaggi come Volpolo e Florindo. Nel mentre tutti si sono distratti con il provare le nuove attrazioni, sembra che qualcosa sia silenziosamente cambiato nel piccolo mondo di insetti e ragni. Secondo quanto sostiene Ninji, un dataminer, sono state apportate delle modifiche al codice per unificare il tasso di apparizione di questi lungo i vari mesi.

Questi cambiamenti si traducono in diverse e piuttosto impattanti conseguenze: tarantole e scorpioni vi perseguiteranno molto meno del solito, alcuni insetti hanno ricevuto una riduzione che va dall’80% al 90%, e altri sono diventati considerevolmente meno comuni. Il punto di forza di questo update è certo quello di avere da adesso in poi una fauna più variegata ed equilibrata lungo tutto l’anno, e soprattutto essere sicuri di trovare una buona quantità degli esemplari più rari durante il periodo in cui sono disponibili. Per chi conosce l’inglese, qui potete dare un’occhiata alla tabella aggiornata di Animal Crossing New Horizons con tutti i tassi di apparizione.