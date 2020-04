Total War: Shogun 2 sarà gratuito su Steam nei prossimi saldi

Seguendo il weekend gratuito di Total War Warhammer 2 della scorsa settimana, Creative Assembly ha annunciato tramite Twitter che a partire dal 27 aprile (ovvero dopodomani) avrà inizio un nuovo periodo di saldi, con protagonisti i suoi titoli. Oltre ai tagli di prezzo, però, i giocatori avranno anche la possibilità di ottenere Total War: Shogun 2 senza costi e tenerlo per sempre nella propria libreria. Il giveaway fa parte dell’ormai noto #StayHomeSaveLives, il movimento per la prevenzione del COVID-19 a cui diversi produttori hanno già partecipato regalando i propri giochi.

I saldi si concluderanno il 4 maggio, ma fate attenzione, perché Total War: Shogun 2 potrà essere riscattato gratuitamente solo entro l’1 del prossimo mese. Se già lo possedete oppure volete puntare ad altro, diversi titoli della serie Total War riceveranno un taglio di prezzo durante il periodo di offerte. Uno dei più gettonati è sicuramente Medieval 2, di cui sono già disponibili parecchie mod – tra cui una che trasforma il mondo storico del gioco in Hyrule.

It’s a difficult time right now, so to help stave off boredom while you’re stuck at home, we’re giving away SHOGUN 2 for you to keep forever! #StayHomeSaveLives

Find out the full details here: https://t.co/4Yeje8ckRF pic.twitter.com/Fq1nQ4lg0l

— Total War (@totalwar) April 24, 2020