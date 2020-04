Final Fantasy VII Remake: fanart del 7th Heaven Bar in stile DC

Non è un segreto che Final Fantasy VII Remake stia letteralmente frantumando qualsiasi cifra gli si pari davanti in termine di vendite: secondo gli ultimi dati, il titolo in Giappone sarebbe già praticamente sold-out, in Italia come nel Regno Unito ha invece debuttato direttamente in prima posizione, e questo a neanche un mese dalla sua uscita. Oltre all’enorme successo commerciale, il gioco ha certamente lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti quei fan che lo hanno atteso a lungo nel corso di questi anni, segno che ha portato alcuni di loro alla realizzazione di incredibili e stupefacenti fanart.

Gabriel Piccolo, artista DC Comics, ha postato sul suo account Twitter un’illustrazione ispirata all’ultimo lavoro di Square Enix: possiamo vedere Cloud, Barret, e Tifa seduti al bancone del loro iconico bar, il 7th Heaven. Essendo uno dei luoghi più visitati dai giocatori nel corso della loro avventura, il risultato finale risulta parecchio godibile, anche e soprattutto per la dovizia di dettagli che contribuiscono a rendere il tutto incredibilmente vivo. Potete dargli un’occhiata qui sotto:

some booze and old friends pic.twitter.com/VcowXgVUDs — picolo (@_gabrielpicolo) April 23, 2020

Piccolo è un’artista e illustratore di San Paolo, in Brasile. E’ conosciuto per il suo lavoro nella serie DC di Teen Titans Beast Boy, ma vanta collaborazioni anche con Blizzard, BOOM! Studios, Harper Collins e molti altri. Potete dare un’occhiata ai suoi lavori sul suo profilo Instagram o su DeviantArt. Chissà allora se non dovremo aspettarci molte altre sorprese del genere, sicuramente gradite al pubblico (a proposito, se non avete ancora dato un’occhiata al 2D realizzato da Kisuke_10, vi consigliamo di cliccare qui).

Vi ricordiamo infine che Final Fantasy VII Remake è attualmente disponibile per Playstation 4, e vi invitiamo ovviamente a provarlo se non lo aveste ancora fatto. Se invece siete già a buon punto, potete dare un’occhiata alla guida sui trofei ottenibili nel gioco.