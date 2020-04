Final Fantasy VII Remake: la seconda parte già è in sviluppo

Final Fantasy VII Remake è uscito all’inizio di questo mese, e come ci si poteva aspettare è andato bel oltre ogni previsione, già dal giorno del lancio. Ora però, sembra essere ufficialmente cominciato un altro count down: quello per la seconda parte del gioco. Chiaramente, l’attesa si annuncia logorante già da ora, anche se Square Enix ha anticipato che faranno tutto il possibile per evitare di far passare troppo tempo fra i due titoli.

Yoshinori Kitase, producer del gioco, ha recentemente dichiarato a Entertainment Weekly che le fasi di sviluppo del prossimo capitolo sono già iniziate, e non sarebbe la prima volta che si lascia ad andare a dichiarazioni del gioco. Si presuppone che la seconda parte sia più grande della prima, per cui non si limiterà solamente a Midgar, per cui sarà interessante vedere se le affermazioni di Kitase saranno confermate.

Vi ricordiamo che il titolo è attualmente disponibile per Playstation 4, con un possibile arrivo su PC non prima di Aprile 2021.