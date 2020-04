Astronomical: 12,3 milioni di utenti al concerto su Fortnite

Il concerto virtuale su Fortnite, Astronomical, ha ottenuto 12,3 milioni di spettatori soltanto il primo giorno, come dichiarato in un tweet da Epic Games. Il tour musicale, che si svolgerà fino a domani per i giocatori di tutto il mondo, ha incluso anche il debutto dell’ultimo brano di Trevis Scott, Astronomical.

Inevitabile il confronto con l’ultimo concerto virtuale tenuto su Fortnite nel 2019, che ha visto un pubblico di 10,7 milioni di persone. La Epic Games è sempre stata ambiziosa con i suoi eventi in-game, e quello di Travis Scott è stato il più grandioso mai visto, con effetti visivi spettacolari e psichedelici. Nel post dell’annuncio la casa di produzione dichiarava che

“Astronomical è un’esperienza ultraterrena ispirata alle creazioni di Cactus Jack, costruita dalle fondamenta dentro Fortnite.”

Inoltre, come da tradizione, Fortnite ha anche introdotto una serie di nuove skin, emotes e balli dedicati a Travis Scott, e i giocatori hanno avuto la possibilità di sbloccare l’attrezzatura gratuita passando attraverso speciali sfide a tema Astronomical.

Il tour di Astronomical su Fortnite durerà fino al 26 aprile e potrete partecipare all’evento in questi orari

25 aprile 06:00 CEST

25 aprile 17:00 CEST

26 aprile 00:00 CEST

È probabile che le prossime date di Astronomical non attireranno tanti spettatori quanti il primo giorno, questo perché sono stati già pubblicati i video dell’intero concerto su YouTube o altri canali, escludendo la possibilità che nuovi giocatori si iscrivano a Fortnite solo per assistere all’evento. In ogni caso, per garantire che i creatori non incorrano in alcuna difficoltà al copyright, la Epic Games ha dichiarato di aver lavorato con i suoi partner per garantire che i content creators possano condividere questa esperienza unica con le loro community.

Non sappiamo ancora quanti nuovi giocatori ha avuto Fortnite in totale per tutto il weekend di concerti, ma sicuramente questi eventi in-games permettono al gioco di mantenersi attivo. Chissà se la dichiarazione di eventi in stile Fortnite per Call of Duty Warzone non implichi anche l’arrivo di concerti come questo. Vi terremo aggiornati!