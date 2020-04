Auto Museum 64: il museo di auto virtuali

Ci sono poche cose più belle delle macchine d’epoca e dei vigiochi, tranne forse le macchine d’epoca dei videogiochi. L’era Nintendo 64 è senza dubbio il punto in cui l’estetica retrò e le macchine si sono unite, e l’Auto Museum 64 vuole celebrare l’arte dell’epoca collezionando molti dei suoi più importanti veicoli.

L’Auto Museum 64 è un museo virtuale creato con il software Unity in cui vengono raccolte automobili, barche e altri veicoli di 20 giochi di corse che erano disponibili nella libreria Nintendo 64. Il museo è disponibile gratuitamente su itch.io. Sarà possibile camminare intorno a una semplice area di visualizzazione, ed esaminare tutto, dalle auto con licenza autentica dell’epoca alle barche di Hydro Thunder e le auto di Lego Racers.

I modelli sono stati tutti estratti direttamente da N64 ROMs, e questo lavoro ha implicato più sforzi di quanti si possa pensare, come spiega in un post sul forum lo sviluppatore Leo Burke. Mentre una buona fetta di modelli di auto è venuta senza intoppi, altri invece erano stati creati con moltissimi trucchi di programmazione di Nintendo 64 e non riuscivano ad essere riprodotti in maniera pulita. Tutto ciò ha davvero reso gli sforzi di archiviazione molto più interessanti. Leo Burke ha infatti dichiarato che

“Questi veicoli rappresentano il duro lavoro di centinaia di artisti di molti studi e sono tutti accreditati qui.”

Vi invitiamo ad andare a dare un’occhiata a questo museo virtuale, ne vale davvero la pena. Intanto per ulteriori notizie sulla Nintendo 64 potete andare sul nostro sito.