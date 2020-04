BLAST annuncia il torneo online BLAST Rising

L’organizzatore del torneo BLAST ha annunciato BLAST Rising , un torneo online per Counter-Strike: Global Offensive .

L’evento sarà prodotto da Fantasyexpo, licenziatario dei diritti di trasmissione polacchi di BLAST Premier.

L’evento metterà a confronto 16 squadre provenienti da tutta Europa, con diversi livelli di abilità, una contro l’altra per un montepremi totale di € 30.000 (£ 26.193,09). BLAST sceglierà squadre che sono “quelle da guardare al di fuori dei limiti superiori delle classifiche”.

Nicolas Estrup, direttore del prodotto e dell’esperienza di BLAST , ha parlato dell’evento in una versione:

In BLAST amiamo l’élite e consentiamo a tutti di far parte del Premier attraverso la serie Qualifier e la Race to the Final, ma hanno creato BLAST Rising per supportare squadre e giocatori in tutte le fasi della loro carriera. Offrendo a team e giocatori maggiori opportunità ed esposizione nel modo in cui solo BLAST può fare, vogliamo che BLAST Rising sia una piattaforma che promuova la crescita personale e della squadra.