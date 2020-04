Epic Games annuncia l’invito a Fortnite Champion Series

Dopo la conclusione dello scorso fine settimana del capitolo 2 – Stagione 2 della serie di campioni Fortnite , Epic Games ha annunciato un nuovo torneo su invito online.

Il Fortnite Champion Series Invitational presenterà fino a 600 giocatori per regione e assegnerà un totale di $ 2 milioni (£ 1,62 milioni) in premi in denaro in tutte le regioni.

Epic Games inviterà fino a 500 giocatori in ciascuna delle sette regioni competitive: Europa, NA est, NA ovest, Medio Oriente, Brasile, Asia e Oceania. Fino a 400 di questi giocatori per regione saranno invitati in base alle prestazioni degli eventi della serie Fortnite Champion passati, con altri 100 invitati a discrezione di Epic.

Altri 100 giocatori per regione possono qualificarsi per la competizione tramite eventi di qualificazione aperti. A differenza del formato Duos (due giocatori) del precedente stadio Fortnite Champion Series, Invitational sarà un torneo Solos con ogni giocatore in competizione individuale.

Sebbene gli Esport di Fortnite non abbiano mai avuto un grande evento in vetrina dalla Coppa del Mondo di Fortnite dello scorso luglio , Epic Games ha continuato a finanziare tornei online tra regioni, piattaforme e formati da allora.

Secondo Esports Earnings , le competizioni Fortnite hanno finora assegnato più di $ 85,1 milioni (£ 69 milioni), posizionandosi al terzo posto dietro Dota 2 e Counter-Strike: Global Offensive.