Star Citizen: il nuovo dev diary parla delle forme di vita non umanoidi

Nell’ultimo dev diary pubblicato sui canali social ufficiali di Star Citizen, gli sviluppatori hanno voluto parlare di un argomento molto richiesto dai fan, ovvero la fauna, tutto quello che “vive” nell’universo di gioco e che non è umanoide.

Questi animali si possono distinguere in tre categorie diverse, date dalla loro grandezza: bugs, come ad esempio gli insetti che vivono sulle piante, boids, piccole creature come rane e serpenti, e poi beast, come i grandi predatori alpha o vermi giganti delle sabbie. Nel filmato si vedono anche delle enormi balene spaziali messe a confronto con l’astronave Cutlass.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che un paio di mesi fa Cloud Imperium Games e Crytek hanno chiuso la loro battaglia legale.