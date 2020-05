Uscite del mese di maggio 2020 su PC e console

Seppur il periodo non sia uno dei migliori a causa del Coronavirus, pandemia che continua a sconvolgere le nostre abitudini quotidiane, in nostro soccorso viene senza alcun dubbio il nostro amatissimo medium che, a conti fatti, rappresenta uno dei migliori modi per riuscire a farci sostenere questa quarantena. Difatti, con l’articolo che vi proponiamo oggi, vi riporteremo tutte le uscite del mese relative al mese di maggio 2020, in cui troviamo alcune produzioni importanti come: The Wonderful 101 Remastered, Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Minecraft Dungeons, Saint Row The Third Remastered e tanti altri. Quindi mettetevi comodi e preparate i vostri portafogli se i videogiochi presenti in questo articolo possono attirare la vostra attenzione. Buona Lettura.

5 Maggio: John Wick Hex (PlayStation 4)

Già presente sul mercato per PC, John Wick Hex si appresta ad invadere gli scaffali dei negozi su PlayStation 4, in cui vestiremo i panni proprio di John Wick, grazie al quale rappresenta le fattezze dell’attore americano Keanu Reeves. L’opera presenta una narrazione alquanto originale misto ad un gameplay che propone un combattimento in stile “Gun Fu”. Una produzione imperdibile per i fan dell’attore che, se per caso ve ne foste dimenticati, quest’ultimo interpreterà Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077.

7 Maggio: Void Bastards (PlayStation 4 e Nintendo Switch)

Uscito l’anno precedente su Xbox One, Blue Manchu è oramai pronta a lanciare sul mercato le versioni PlayStation 4 e Nintendo Switch dedicate a Void Bastards. Il titolo è uno sparatutto in prima persona che prede d’ispirazione alcune dinamiche già viste in BioShock. Nel titolo dovremo fare attenzione alle varie ondate di creature aliene che ci hanno teso un imboscata nella loro nave, in cui saranno posizionati diverse trappole e non solo che renderanno la vita del giocatore molto difficile.

12 Maggio: Star Wars Episode I Racer (PlayStation 4, Nintendo Switch)

Uscito originariamente nel 1999 su PC, Nintendo 64, Game Boy Color e negli anni 2000 sul Dreamcast, Star Wars Episode I Racer torna sui riflettori per PlayStation 4 e Nintendo Switch. L’opera in questione propone un’offerta piuttosto interessante ed è ambientato durante gli avvenimenti di Star Wars La Minaccia Fantasma con il piccolo Anakin Skywalker quando quest’ultimo prende parte alla gara degli sgusci, difatti tale prodotto è un racing game con la presenza di 25 piloti e le piste saranno ambientate in 8 mondi. Inoltre, confermato il supporto per lo schermo condiviso sulle due console e anche via LAN ma solamente su Nintendo Switch.

15 maggio: Hatsune Miku Project DIVA Mega Mix (Nintendo Switch)

Sviluppato da Crypton Future Media e pubblicato da Sega, le aziende sono pronte per lanciare sul mercato per Nintendo Switch Hatsune Miku Project DIVA Mega Mix, Rhythm Game nel quale il giocatore dovrà potrà scegliere svariati brani e dove l’utente gli verrà garantita la possibilità di scegliere alcuni character. D’altronde la saga approda per la prima volta sull’ultima arrivata targata Nintendo, sfruttando anche le potenzialità dei Joy-Con.

21 maggio: The Persistence (PC, PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One)

In origine uscito su PlayStation VR, Perp Games si appresta a rilasciare nei negozi The Persistence, titolo che arriverà su PC, Playstation 4, Nintendo Switch e Xbox One. L’opera ci calerà nei panni del Clone Zimri Elder, ufficiale di sicurezza ed ultimo sopravvissuto su una colonia spaziale. L’utente dovrà cercare di sopravvivere con tutti i mezzi necessari contro le creature che infestano il luogo.

22 maggio: Maneater (PC, PlayStation 4 e Xbox One)

Sviluppato e pubblicato da Tripwire Interactive, Maneater è un action RPG che catapulterà il giocatore nei panni di uno dei predatori più temuti dei mari: lo Squalo Bianco. L’opera vanterà di un sistema legato alla progressione molto particolare poiché diventeremo sempre più forti quando divoreremo le nostre prede. Inoltre, la produzione presenterà anche una modalità storia, nel quale il nostro squalo cercherà di vendicare sua madre fatta completamente a pezzi dai cacciatori.

22 maggio: Saints Row The Third Remastered (PC, Xbox One e PlayStation 4)

Uscito già su Nintendo Switch, Deep Silver prova a portare il terzo capitolo dedicato a Saints Row su PC, Xbox One e PlayStation 4. Intitolato Saints Row The Third Remastered, l’opera ritorna sulle luci della ribalta con una versione riveduta e corretta della versione originale uscita nel lontano 2011, permettendo la possibilità ai giocatori di beneficare delle migliorie tecniche grazie anche ai 60 fotogrammi al secondo. Infine, Saints Row The Third Remastered includerà tutti i DLC rilasciati finora sul mercato.

22 maggio: The Wonderful 101 Remastered (Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC)

Rimanendo sempre sullo stesso argomento in ambito di Remastered, Platinum Games ripropone sul mercato The Wonderful 101, originariamente esclusiva WiiU uscita nel lontano 2011 e finanziata tramite campagna Kickstarter. Ora la produzione nipponica arriverà sugli scaffali dei negozi per PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch, questa scelta è stata adottata dagli sviluppatori poiché la versione per Nintendo WiiU non ha dato i risultati sperati, questo a causa delle poche unità vendute della console stessa.

26 maggio: Minecraft Dungeons (PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch)

Siete pronti a tornare nel mondo di Minecraft? Perchè Mojang insieme ad Xbox Games Studios rilasceranno a breve nei negozi Minecraft Dungeons, Dungeon Crawler in arrivo su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Nell’opera in questione l’utente dovrà esplorare i vari Dungeon che verranno generati in maniera completamente causale ed altrettanto lo faranno i nemici che cercheranno di ostacolarvi la strada. Ma quest’ultimi non presenteranno l’unico problema all’interno della produzione poiché ci saranno puzzle ambientali e trappole ad attendervi.

27 maggio: Ninjala (Nintendo Switch)

Rivelato all’E3 2018, Ninjala, titolo free to play multiplayer targato GungHo Online, è pronto a sbarcare sull’eShop di Nintendo Switch, in cui il giocatore diventerà un vero Ninja e padroneggerà alcune abilità grazie alla presenza di ben 8 personaggi. Inoltre, nella produzione è presente anche una modalità storia.

29 maggio: BioShock The Collection (Nintendo Switch)

Nintendo Switch si prepara ad accogliere alcuni dei titoli più importanti targati 2K Games, uno tra questi è BioShock The Collection, edizione disponibile già su PC, Xbox One e PlayStation 4, al cui interno sono presenti tutti i capitoli dello sparatutto in prima persona: BioShock, BioShock 2 e BioShock Infinite, i quali presentano un’offerta pronta a soddisfare ogni minimo appetito per i giocatori in possesso di una Switch.

29 maggio: XCOM 2 Collection (Nintendo Switch)

Dopo la BioSchock The Collection, un altro titolo che si unirà su Nintendo Switch proprio nello stesso giorno è XCOM 2 Collection. In seguito agli avvenimenti del precedente capitolo delle saga, il giocatore sarà nuovamente chiamato in azione per combattere l’invasione aliena proponendo un gameplay da gioco gestionale unendolo a quello da strategia. Inoltre, l’edizione conterrà i seguenti DLC pubblicati finora sul mercato: Pacchetto guerriglieri della Resistenza, Figli dell’anarchia, Cacciatori di alieni, L’ultimo regalo di Shen.

29 Maggio: Borderlands Legendary Collection (Nintendo Switch)

Un’edizione sicuramente da non perdere per coloro che non sono riusciti a recuperare Borderlands, Borderlands 2 e Borderlands The Pre-Sequel, Borderlands Legendary Collection includerà al suo interno tutti i capitolo dedicati alla serie, pronto a conquistare i giocatori su Nintendo Switch. Confermata la presenza anche dei contenuti scaricabili rilasciati in precedenza. La produzione permetterà al giocatore di scegliere diversi classi in un mondo dove saranno presenti creature, fuorilegge e tanto altro. Siete pronti a riscuotere ogni genere di bottino possibile?

29 maggio: Xenoblade Chronicles Definitive Edition (Nintendo Switch)

Uscito originariamente su Wii, Xenoblade Chronicles è in dirittura d’arrivo su Nintendo Switch con una nuova edizione piena di novità piuttosto interessanti da scoprire. Intitolata Xenoblade Chronicles Definitive Edition, quest’ultima vanterà delle migliorie tecniche apportate da Monolith Soft unito anche alle potenzialità che offriranno i Joy-Con. L’opera è un J-RPG dove il giocatore verrà teletrasportato in un mondo aperto pieno di misteri tutti da scovare, in cui vestiremo i panni di Shulk.