Nintendo Switch: disponibile una libreria di manga

Inkypen Comics e l’editore di manga Kodansha stanno collaborando per fornire ai possessori di Nintendo Switch un modo per leggere manga attraverso la console. Non è un segreto che oltre all’impressionante libreria di giochi di Nintendo Switch, non ci sia molto altro da fare con questa console (nemmeno un browser web o Netflix). Da adesso però, grazie alla collaborazione tra Inkypen Comics e l’editore di manga Kodansha, c’è una vasta libreria di manga a disposizione per rendere meno pesante la quarantena.

Kodansha pubblica un’ampia varietà di manga per un pubblico molto più ampio e diversificato rispetto ad altri editori, il che significa che i lettori avranno ora un vastissimo catalogo da cui scegliere. Inoltre Inkypen fornisce fumetti digitali ai proprietari di Nintendo Switch dal 2018, perciò la loro interfaccia è perfettamente idonea per l’afflusso di nuovi contenuti. È possibile leggere piccoli assaggi gratuiti o abbonarsi al servizio per 7.99$ al mese

Tra i manga al momento inclusi nel loro servizio troviamo Attack on Titan, Fairy Tail, Battle Angel Alita, Parasyte e molti altri. Secondo un recente report di Nikkei Asian Review, la Nintendo ha dichiarato che avrebbe aumentato la produzione di Switch per soddisfare la crescente domanda da parte dei nuovi giocatori costretti a rimanere in casa. La Nintendo ha infatti chiesto a svariati fornitori e assemblatori di prepararsi per una produzione aggiuntiva, una mossa necessaria a causa della pandemia di coronavirus. Sicuramente una grossa impennata nella richiesta di Switch è dovuta all’uscita di Animal Crossing New Horizons, che ha venduto 3 milioni di copie solo in Giappone. Staremo a vedere se la possibilità di leggere manga sulla console attirerà un numero ancora maggiore di utenti, contribuendo notevolmente all’elevata domanda di console.