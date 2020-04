Animal Crossing New Horizons ospiterà la Casa dei Sogni di New Leaf?

È ormai chiaro che i dataminer di Animal Crossing New Horizons abbiano trovato una vera e propria miniera d’oro, dato che continuano a susseguirsi giorno dopo giorno novità e dettagli sul gioco provenienti dal suo stesso codice. Giusto ieri abbiamo analizzato il tasso di apparizione degli insetti, e ancora prima era stato anticipato l’ultimo aggiornamento gratuito. Nelle ultime ore, invece, si è passato a parlare del potenziale ritorno di un’attrazione introdotta in New Leaf: la Casa del Sogno.

La scoperta arriva nientemeno che da Ninji, un ormai noto dataminer di Animal Crossing New Horizons. Le motivazioni che lo hanno portato ad elaborare questa teoria sono principalmente due: fin dal lancio, i salvataggi del titolo contenevano una variabile chiamata ‘DreamID’ (ID del sogno), e con la versione 1.2.0 ne è stata trovata un’altra denominata ‘ActorNetDreamLand’ (che potrebbe far riferimento alla connessione che il giocatore stabilisce con un altro). La Casa del Sogno in New Leaf permetteva agli utenti di “sognare” un’altra città e poterla esplorare, senza però modificare nulla e senza nemmeno allertare il proprietario. È possibile che Nintendo stia pianificando il ritorno di questa funzione nell’ultimo capitolo, così da poter visitare le altre isole e guardare i lavori degli altri giocatori senza doversi per forza connettere in maniera diretta. Ovviamente non ci sono ancora conferme di tutto questo e, per il momento, consigliamo di catalogarlo come semplice rumor.

so, I’m gonna preface this with a caveat

I’m making some assumptions here, don’t assume this is *definitely* going to happen, don’t report on it as conclusive proof

I think Nintendo is bringing back the Dream Suite from New Leaf, and here’s why#ACdatamining #ACspoilers pic.twitter.com/7CfKA84UQz

— Ninji 🇪🇺🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇬🇮 (@_Ninji) April 23, 2020