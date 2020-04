Apex Legends: arriva la modalità Battle Armor, ecco come funziona

Settimana che viene, evento che arriva. Apex Legends si sta preparando ad inaugurare una nuova modalità di gioco che avrà inizio la prossima settimana, nello specifico il 28 aprile, e la cui protagonista sarà l’armatura da battaglia. Le modifiche al normale stile di gioco non sono molte, ma certamente sarà curioso vedere come i giocatori si adatteranno alle novità. Il luogo dello scontro sarà World’s Edge e l’evento rimarrà attivo solo per pochi giorni, quindi sbrigatevi se non volete perdere l’occasione di provare la nuova modalità.

Il funzionamento è semplice: una volta entrati in partita, tutti i giocatori verranno immediatamente equipaggiati con lo stesso tipo di armatura (che varia di giorno in giorno). Allo stesso tempo, ogni armatura verrà completamente rimossa dalla pool degli oggetti, ergo non sarà possibile trovarne alcuna in giro per la mappa o nelle casse. Batterie e celle saranno ancora disponibili, ma non si potranno appunto aumentare le proprie difese. Rispetto alla modalità classica, è chiaro che lo scopo di questa sia mettere tutti i giocatori su un livello più equilibrato, impedendo che qualcuno vinca uno scontro diretto solo perché ha trovato casualmente una protezione migliore.

Nel frattempo che attendiamo l’inizio del Battle Armor Event in Apex Legends, vi consigliamo di dare un’occhiata anche alle ultime dichiarazioni sull’arrivo del crossplay, che potrebbe ormai essere molto vicino.

Strap in for the Battle Armor Event! 🛡

Drop in with your armor locked and prove you’ve got the skills to come out on top! Beginning April 28, the Battle Armor Event will run up until the start of Season 5, which kicks off May 12.

Prepare for battle: https://t.co/ljXA9AuoSX pic.twitter.com/VslErwxSaj

— Apex Legends (@PlayApex) April 24, 2020