Pokémon Company si scusa per un “errore” nella puntata di Azzurra

Se siete appassionati di Pokémon o avete seguito il controverso lancio degli ultimi due capitoli della serie, Spada e Scudo, allora sarete sicuramente a conoscenza delle critiche riguardo ai tagli al Pokédex. In questa coppia di giochi, infatti, lo sviluppatore ha deciso di non includere tutti i precedenti Pokémon mai usciti, ma solo un numero limitato e selezionato di questi. E proprio quando i fan avevano ormai digerito l’amara pillola, ecco che la nuova puntata della serie animata Ali del Crepuscolo ha riacceso i dissapori.

Andata in onda qualche giorno fa e con protagonista la capopalestra Azzurra, la puntata ha scatenato delle lamentele perché mostrava alcuni esemplari di Pokémon come Dewgong, che in Spada e Scudo non sono disponibili. Sebbene sia sempre stata chiara la differenza tra gioco e anime, è chiaro che visti i precedenti era meglio se ci si fosse limitato a rappresentare mostriciattoli presenti nei titoli. In tutto ciò, The Pokémon Company si è scusata su Twitter per l’errore, e speriamo che non capitino incidenti del genere con i prossimi episodi.