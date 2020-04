SuperMash in arrivo anche per console

SuperMash verrà lanciato per Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch l’8 maggio a 19.99$, come annunciato dallo sviluppatore Digital Continue. Il titolo, in cui i giocatori possono mescolare da due a sei generi classici per creare esperienze di gioco uniche, è stato lanciato per la prima volta nel dicembre 2019 per PC, tramite l’Epic Games Store.

In SuperMash, i giocatori possono scoprire giochi generati casualmente, chiamati Mashes, dove possono sfidare se stessi in un’ampia varietà di generi ibridi inaspettati. Attraverso “anomalie” positive o negative, SuperMash crea scenari unici e imprevedibili alterando le meccaniche dei Mash che il gioco può offrire. Inoltre, i giocatori possono controllare alcuni elementi del gioco utilizzando le Carte Dev, che consistono in una generosa selezione di personaggi, nemici, ambienti e molto altro ancora.

I giocatori possono condividere i Mash che trovano con gli amici, dando loro un codice giocabile univoco. La storia del gioco si svolge in un negozio di videogiochi, dove i giocatori ricevono missioni assistendo i clienti e riempiendo gli scaffali con i migliori Mash che il gioco può generare. Chiunque stia giocando su PC riceverà un aggiornamento tramite l’Epic Games Store con molte correzioni e miglioramenti. In particolare, questo aggiornamento include un nuovo set di tessere per il genere shoot ’em up e un nuovo set di personaggi JRPG ispirati da giochi a turni monster-catching. Tutte queste modifiche saranno disponibili per i giocatori di console al momento del lancio. Potete scoprire nuovi titoli in uscita per console sul nostro sito.