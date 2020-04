Phil Spencer: Xbox ha imparato dai suoi errori

Una delle caratteristiche migliori di Phil Spencer come capo di Xbox è la sua volontà di interagire direttamente con i fan sui social media. È spesso sorprendentemente candido in questi scambi, lancia piccole notizie, prende in giro e dà indizi inaspettati. Spencer ha recentemente fatto una dichiarazione interessante su Twitter, cioè che Microsoft sarà più chiaro e trasparente riguardo a questo ciclo di console, e che la rivelazione dei giochi che saranno disponibili per Xbox Serie X arriverà “presto”.

È ovviamente una dichiarazione emozionante, ma anche una promessa che ispira in po’ più di fiducia nel brand Xbox per la prossima generazione di console, e una dimostrazione di cambiamento. Potrebbero davvero aver imparato dagli errori che li hanno affondati in passato. La parte più importante di questa dichiarazione riguarda senza dubbio i giochi.

L’aspettativa generale è che la Microsoft possa mostrare alcuni titoli il mese prossimo, evento che causerebbe una discreta eccitazione. Infatti sarebbe la prima volta in cui potremmo avere la possibilità di vedere le potenzialità di un gioco next-gen, creato su misura per Xbox Series X.

Mentre sotto Phil Spencer il marketing di Xbox e la messaggistica sono stati tendenzialmente chiari e diretti, in passato il destino di Xbox One era stato decretato molto presto dalle dichiarazioni di Microsoft. Infatti la confusione e l’arroganza utilizzati nella messaggistica riguardante la console in uscita, ha danneggiato fortemente la percezione dell’Xbox One presso il pubblico. Spencer promette più autenticità e trasparenza in futuro, e crediamo che questa non sia solo una promessa vuota, ma un segno che la compagnia è disposta a riflettere, imparare dai propri errori e lavorare attivamente per migliorarsi. Potete trovare ulteriori dichiarazioni di Phil Spencer in questo articolo.