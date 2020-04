Digimon Survive si fa: uscita ancora prevista per il 2020

Nonostante le notizie non proprio rassicuranti degli ultimi giorni, sembra ci sia ancora speranza per Digimon Survive di uscire entro l’anno 2020: stando infatti ad un comunicato ufficiale di Bandai Namco (presumibilmente ricevuto da Gematsu), l’azienda nipponica avrebbe dichiarato che il lancio titolo rimane fissato per quest’anno, senza quindi ricevere nessun ulteriore slittamento della data.

Uno degli ultimi update ci aveva introdotto Shuuji Kayama e Lopmon, insieme a qualche informazione sulla cosiddetta “Camera Function”. Inoltre, circa un anno fa venne rilasciato un contenuto video che illustrava il lavoro svolto fino a quel momento dal team di sviluppo, evidenziando come l’obiettivo sia quello di creare un gioco che riesca ad entrare nei cuori di più generazioni di fan.

Tsuzuki Katsuaki, produttore esecutivo, ha inoltre fatto chiarezza sulle due parti in cui verrà suddiviso il gameplay di Digimon Survive: una parte, la “drama part”, sarà molto affine a quella che definiremmo una text adventure. Verranno date una serie di scelte e opzioni che influenzeranno il corso della storia. La seconda parte, la “battle part” avrà le caratteristiche tipiche di un classico RPG, ma come detto poc’anzi le decisioni prese in precedenza avranno influenza anche sul combattimento. Sarà inoltre possibile far evolvere i propri Digimon durante questa fase del gioco.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori notizie, e vedere se effettivamente potremo mettere le mani sul titolo già da quest’anno, che sarà disponibile per Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch.