80’s Overdrive in arrivo per Nintendo Switch

80’s Overdrive, un gioco di corse retrò lanciato per la prima volta per 3DS nel marzo 2017, sta arrivando per Nintendo Switch tramite il Nintendo eShop il 7 maggio, come annunciato sul sito ufficiale dallo sviluppatore Insane Code. 80’s Overdrive è un 2D pixel art racing game, progettato per riportare indietro nel tempo, a quando le console a 8 e 16 bit e i giochi arcade governavano il mondo.

È possibile gareggiare contro gli avversari nella modalità Carriera per per sbloccare nuove gare, acquistare nuove auto e aggiornarle con tecnologie all’avanguardia, inoltre potete dare prova delle vostre abilità in modalità Time-Attack, per vedere quando lontano si può arrivare in questa corsa contro il tempo. È anche possibile ottenere delle tracce personalizzate con un generatore di tracce integrato, e condividerle facilmente con gli amici.

Si può gareggiare utilizzando 6 supercar anni ’80 come Penetrator GT, Intruder Turbo e De Loan. I giocatori hanno la possibilità di migliorare motore, telaio e pneumatici per aumentare la velocità massima, l’accelerazione, il controllo e la frenata. Le automobili possono inoltre essere dotate di radar della polizia e nitro boost. Nella modalità Carriera i racer devono competono l’uno contro l’altro su varie piste in stile point-to-point o fare missioni speciali, mentre nella modalità Time-Attack i giocatori combattono contro il tempo, cercando di arrivare il più lontano possibile fino allo scadere del timer. Sicuramente è un periodo fortunato per gli amanti dei racing game, che hanno adesso anche la possibilità di visitare un museo di auto virtuali.