No Man’s Sky: Hello Games promette numerose novità

Ed eccoci nuovamente a parlare di No Man’s Sky, titolo molto chiacchierato in questo ultimo periodo grazie anche alla mole di contenuti che ha ricevuto nel corso degli ultimi tempi. Intanto, Hello Games, software responsabile della realizzazione del progetto, ha rivelato che l’opera riceverà dei contenuti ancora più ambiziosi dei precedenti.

Di conseguenza, dichiarando ciò, sembrerebbe che Hello Games voglia continuare a supportare per parecchio tempo No Man’s Sky. Inoltre, vi ricordiamo che recentemente la produzione ha ricevuto l’aggiornamento Exo Mech, introducendo delle aggiunte piuttosto interessanti per i giocatori. Il videogioco in questione è attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One e PlayStation 4.