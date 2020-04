The Initiative: ex Naughty Dog e DICE si unisce al team

Continua costantemente a crescere un numero veramente corposo di sviluppatori provenienti da diversi studi in The Initiative, software house acquisita da Microsoft ed impegnata ad un progetto misterioso dedicato alla next-gen, di cui attualmente non abbiamo la ben che minima informazione al riguardo, ma forse si saprà qualcosa al Future Games Show, evento digitale che sostituirà l’E3 2020, cancellato a causa del Coronavirus.

Ebbene, secondo quanto svelato su Twitter, un nuovo dipendente si unisce a The Initiative: Sylvia Chambers, ex Naughty Dog e DICE, dove quest’ultima ricoprirà il ruolo all’interno dello studio come Character Animator. Se non foste a conoscenza della persona in questione, in calce alla notizia sono visibili alcuni lavori creati dalla Chambers.