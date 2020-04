Tales of Crestoria arriverà in Occidente a giugno

Nel corso delle ultime ore, Bandai Namco Entertainment ha recentemente annunciato alcune novità legate all’uscita in Occidente per Tales of Crestoria, titolo che debutterà sui dispositivi mobile iOS e Android. Ebbene, l’azienda giapponese ha da poco svelato che la produzione nipponica arriverà nel mese di giugno, non specificando però in che giorno l’opera verrà resa disponibile sugli store digitali delle relative piattaforme citate.

Intanto, proprio per sfruttare l’occasione, Tomomi Tagawa, Game Producer del gioco, ha pubblicato il seguente messaggio su Twitter:

Grazie per il vostro continuo supporto a Tales of Crestoria. So che molti di voi sono in trepidante attesa del gioco, e oggi ho alcune notizie da darvi riguardo il suo rilascio. Stiamo attualmente procedendo nello sviluppo con l’obiettivo di rilasciarlo a inizio giugno 2020. Abbiamo inoltre un piccolo aggiornamento riguardo l’attuale situazione dello sviluppo. Come riportato anche nelle passate comunicazioni, stiamo lavorando per implementare un doppiaggio completo alla storia principale, alle illustrazioni per le cut-in, e stiamo facendo altri aggiustamenti. Mentre entriamo nelle fasi finali, percepiamo che Tales of Crestoria sia diventato un prodotto con cui i giocatori si divertiranno.

Ci auguriamo che aspettiate anche la theme song e il nuovo video promozionale, in arrivo il 26 aprile. Questo sarà il primo gioco nella storia della serie a essere rilasciato in contemporanea mondiale. Speriamo che i fan di tutto il mondo siano in grado di giocarlo e divertirsi assieme. Per questo scopo, condurremo delle sessioni di open beta della versione inglese a inizio maggio in modo da testare il carico dei server in certe regioni.

Sappiamo che alcuni dei partecipanti a questa beta potrebbero rivelare alcuni dettagli del gioco e della prima parte della storia attraverso i social o altro, ma questa è una misura necessaria per garantire che i fan del mondo intero siano in grado di giocare a questo prodotto quando uscirà senza relativi problemi di network. Vi ringraziamo per la comprensione. C’è ancora tempo prima del suo rilascio, ma l’intero team di sviluppo sta cercando di fare il possibile per rifinire il tutto nel migliore dei modi.

Potrebbero esserci cambi di programma dovuti al nuovo coronavirus (COVID-19).