Sony Bend Studio cerca personale per un nuovo progetto AAA

Sony Bend Studio, software conosciuta per aver dato alla luce alcuni prodotti d’alto spessore come Days Gone, Uncharted l’Abisso d’Oro e la saga di Syphon Filter, ha annunciato alcune novità per i progetti futuri della compagnia. Ebbene, lo studio svela di essere alla ricerca di nuove figure professionali per lavorare all’interno del team ad un progetto AAA non ancora annunciato.

Andando nello specifico, Sony Bend Studio è alla ricerca di uno Senior Staff Technical Artist e un Senior Audio Programmer. Queste due figure dovranno lavorare a stretto contatto con l’azienda per perfezionare le animazioni facciali e lavorare sull’implementazione del 3D Audio. In molti auspicano che possa trattarsi del nuovo capitolo dedicato a Days Gone, dato che la produzione ha compiuto ben un anno dal suo debutto ufficiale nei negozi in esclusiva su PlayStation 4.