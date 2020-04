Final Fantasy XII: patch aggiunge Zodiac Age Features per PS4 e PC

E’ notizia recente che Square Enix ha finalmente pubblicato le patch tanto attese per Final Fantasy XII anche in versione per Playstation 4 e PC: stiamo parlando, ovviamente, della Zodiac Age, fino ad ora disponibile solamente per Nintendo Switch (di cui potete leggere la nostra recensione qui) e Xbox One. Purtroppo però, sembra che la versione per PC stia avendo qualche problema.

Non sarebbe il primo problema che la saga ultra decennale attraversa con le versioni per personal computer; ricordiamo che anche Final Fantasy IX ha avuto non poche grane sotto questo punto di vista, con un update che sembrava addirittura rimuovere il gioco dalla memoria.

Per ora quindi, gli utenti PC faranno meglio ad evitare di testare la nuova patch. Noi vi lasciamo invece col trailer della versione per Playstation 4, come sempre qui sotto: