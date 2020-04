Microsoft Flight Simulator: i nuovi screenshots sono incredibili

E’ inutile negarlo: ogni volta che posiamo gli occhi sul nuovo Microsoft Flight Simulator, rimaniamo semplicemente sconcertati da come il titolo sia così accurato, da essere paragonabile a un’opera di fotorealismo; e se si volessero per un attimo mettere da parte tutte disamine dal punto di vista strettamente meccanico, ci sono ottime probabilità che ci troveremo davanti ad una delle migliori grafiche di sempre.

Il gioco è ancora nella sua fase alfa, ed è tutt’altro che prossimo all’essere pubblicato, ma chi ha già avuto la fortuna di provarlo ha anche avuto l’ottima idea di realizzare qualche screenshots, e il risultato è chiaramente sorprendente: vi consigliamo vivamente di cliccare qui per ammirarne il risultato. Solo la scorsa settimana, erano stati resi pubblici i requisiti necessari per la versione su PC, dei quali vi avevamo parlato in questo articolo.

Vi lasciamo ricordandovi che Microsoft Flight Simulator sarà disponibile per PC e Xbox One, e che l’uscita dovrebbe essere prevista entro la fine dell’anno. Non ci resta quindi che aspettare un altro po’ per poter finalmente spiccare il volo.