Bethesda: 1 milione di dollari contro il Covid-19

La Bethesda e la sua società madre milionaria, Zenimax Media, hanno stanziato 1 milione di dollari alle organizzazioni in prima linea nella loro lotta contro la pandemia di Covid-19. Si tratta di un importo sostanzioso, che sarà diviso tra Direct Relief, UNICEF e le iniziative di soccorso in prossimità degli studi Bethesda in tutto il mondo. Il publisher farà inoltre una raccolta fondi tramite Twitch, attraverso lo stream dei dipendenti Bethesda che giocano da casa.

Il publisher è conosciuto dai più per aver sviluppato Fallout e The Elder Scrolls, mentre la sua società madre Zenimax Media che, curiosità, ha il fratello di Donald Trump nel suo consiglio di amministrazione, possiede anche Doom e Quake Studio id Software, oltre allo sviluppatore di Dishonored, Arkane, e il creatore della serie Wolfenstein, MachineGames.

Anche molti altri rappresentanti della gaming industry hanno fatto donazioni in favore della ricerca o degli operatori che lottano contro questa epidemia. La Ndemic Creations ha donato 250 mila dollari, Sony ha istituito un fondo di 100 milioni di dollari, mentre Nintendo ha donato 9.500 mascherine. La settimana scorsa, Games Done Quick ha raccolto 400.000 dollari in donazioni pubbliche per il Direct Relief, mentre in Italia la gaming industry ha raccolto più di 20.000 euro per la Croce Rossa.