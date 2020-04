The Last of Us Part II: ecco il messaggio di Naughty Dog dopo l’annuncio della data

The Last of Us Part II ha ricevuto per la terza volta (speriamo che sia quella definitiva) la sua data di pubblicazione, questa volta prevista per il 19 giugno 2020 su PlayStation 4. Il titolo di Naughty Dog dunque si farà attendere solo di un mese, periodo che non era neanche lontanamente nei pensieri degli utenti, che già pensavano di dover aspettare l’autunno inoltrato per mettere le mani sul gioco.

L’annuncio della data è stato seguito da un messaggio diffuso dallo studio di sviluppo, che ha parlato con molto rammarico dei rumor emersi in rete di recente, oltre ad affermare che le immagini mostrate appartengono ad una build non recente. Naughty Dog però non vede l’ora che tutti giochino il suo nuovo capolavoro:

“Sappiamo che gli ultimi giorni sono stati incredibilmente difficili per voi. Vale lo stesso per noi. È fastidioso stare a guardare alla diffusione e condivisione di filmati su di una versione pre-release del gioco. Fate del vostro meglio onde evitare gli spoiler e vi chiediamo di non spoilerare il gioco agli altri. The Last of Us Part II sarà nelle vostre mani molto presto. Non importa cosa guardiate o ascoltiate, l’esperienza finale varrà comunque la pena.”