Predator Hunting Grounds Recensione: preda o predatore?

Predator Hunting Grounds è uno di quei giochi carichi di aspettative. Non certamente uno fra i titoli più attesi ma sicuramente nel suo piccolo, ha richiamato attenzione e scatenato numerose speranze. Innanzitutto ci aspettavamo il riscatto di IllFonic che, dopo il mezzo fallimento di Friday the 13th: The Game a causa di una evidente mancanza di contenuti, problemi tecnici e un’infrastruttura online tutt’altro che piacevole, aveva bisogno di mostrare ai giocatori di poter offrire contenuti di qualità. In secondo luogo, ma non per importanza, stiamo pur sempre parlando di Predator, una delle colonne portanti della cinematografia mondiale della fine dello scorso secolo che, seppur con più di 30 anni sulle spalle, continua ad avere numerosi fan. Predator Hunting Grounds sarà all’altezza di queste aspettative?

Predator Hunting Grounds: si apre la stagione di caccia

Proprio come i suoi predecessori, Predator Hunting Grounds è un gioco multiplayer asimettrico, in cui potremo scegliere se far parte della squadra di soldati inviati a compiere una missione, come bloccare un traffico di droga o recuperare informazioni, oppure interpretare il cacciatore Yautja, assetato di prede umane. Il gioco non si distacca quindi dalla struttura che ha reso famosa (nel bene e nel male) la casa di produzione, portando su PS4 una proposta che cambia nella forma ma non nella sostanza. I presupposti sembrano dirci che dovremo confrontarci con una sfida che avrà alla sua base la tattica e lo studio attento del territorio, in entrambe le modalità di gioco.

Prima di analizzare nel dettaglio queste due situazioni, che vi anticipiamo essere molto differenti tra di loro, è bene chiarire cosa vi troverete di fronte la prima volta che inizierete a giocare a Predator Hunting Grounds. Le opzioni di gioco sono esclusivamente due: Partita Rapida o Partita Privata. Nel primo caso, ci si mette in coda per entrare all’interno di una partita casuale, dando la propria preferenza nel giocare come soldato, come Predator o essere aperti a ogni eventualità. Le tre opzioni sono corredate da relativo tempo di attesa prima di poter entrare e, inutile dirlo, per interpretare lo spietato alieno c’è da aspettare un bel po’. Nella modalità privata, invece, creerete una vostra partita personalizzata, a cui prendere parte insieme ai vostri amici, senza però la possibilità di poter aprire ad altri giocatori casuali la stanza. Questo vuol dire che se siete in due, ci dispiace molto per chi farà il soldato, ma due resterete.

Il resto delle opzioni è dedicato alla personalizzazione dei characters, dove potremo sia incrementare l’arsenale, cambiando e modificando le armi e i gadget, sia scegliere aspetto e vestiario. All’interno di questa sezione, tutto ciò che riguarda la balistica e l’equipaggiamento, si sblocca salendo di livello all’interno del gioco, mentre per gli elementi legati all’estetica, dovrete spendere tanti bei coin da guadagnare giocando. Un’alternativa all’acquisto è l’apertura di armadietti da campo, dove all’interno, in maniera random, troverete 3 oggetti che entreranno a far parte del vostro guardaroba. Nel complesso, il sistema appare molto confusionario e richiede numerosi passaggi per poter andare a gestire il tutto, considerando che ogni character ha un’arma principale e una secondaria (entrambe modificabili), oggetti di supporto, abilità speciali, corpo, testa, vestiario, accessori e molto altro ancora. Potrà sembrare una piccolezza ma, come vedremo in seguito, la corretta gestione dell’equipaggiamento sarà fondamentale per affrontare il terreno di caccia.

Un soldato con una missione da compiere

La modalità soldato prende ispirazione dai moderni FPS, proponendo una visuale in prima persona all’interno della quale vediamo contatore di munizioni, una bussola orizzontale con la segnalazione degli obiettivi e un radar per vedere la posizione di amici e nemici (ma non quella del Predator!). I nostri compagni di squadra sono sempre ben visibili, grazie a un alone blu che circonda il loro corpo nel momento in cui vengono nascosti da un oggetto dell’ambiente, anche un semplice cespuglio. All’inizio di ogni partita, sarà possibile scegliere dal terreno di gioco selezionato, la missione da intraprendere, attraverso la votazione di ogni membro della squadra.

Sulla carta potrebbe sembrare anche interessante come proposta, purtroppo però, già alla prima partita, Predator Hunting Grounds mostra tutte le sue debolezze. Come FPS, la libertà di movimento è molto limitata rispetto ad altri titoli presenti oggi sul mercato. Non appena si abbandona la giungla per entrare nell’accampamento di turno, la sensazione è quella di ritrovarsi all’interno di un enorme flipper, dove si ribalza da una parte all’altra alla ricerca dell’oggetto della missione. In alcuni casi, si deve rimanere fermi in un luogo per un certo lasso di tempo, obbligo che ci espone all’attacco del Predator, trasformandoci di fatto in topi in gabbia. I nemici, nel frattempo, arrivano a frotte ma quello non è certo un problema: cadono al secondo colpo andato a segno e non perché siamo in possesso di armi particolarmente potenti.

Per il resto, il reparto grafico è assolutamente poco curato. Anche se gli ambienti sono affascinanti e ispiranti, il movimento generale, a partire da quello dei nostri compagni, è legnoso e artificioso, trasportandoci immediatamente a 20 anni nel passato, e non per effetto del tema narrato all’interno del gioco. Le azioni di ricarica e sparo sono poco fedeli e anche l’atto di cospargersi di fango per ingannare temporaneamente la visione termica del Predator, è poco curato. Le partite in cui vale davvero la pena giocare, sono davvero poche. Sporadici match dove effettivamente la tensione sale, alla ricerca di una presenza ostile che si muove tra gli alberi, pronta a saltarci addosso per sterminarci.

Un Predator… poco predatore

Finalmente riusciamo ad entrare nei panni del protagonista (purtroppo non stiamo parlando del governatore Arnold!). Il nostro Predator, al contrario della modalità FPS dei soldati, è ben visibile al centro dello schermo, dando una sensazione più all’Assassin’s Creed. Dopotutto dovrebbe essere quello il modo in cui giocare: nascondersi, osservare, studiare la strategia migliore, attaccare, scegliendo tra Plasma Caster, lame da polso o una delle armi sbloccate, e tornare nell’ombra. Nonostante la prima impressione, tutte le nostre speranze svaniscono rapidamente. Il nostro personaggio può mimetizzarsi e utilizzare la vista termica, possibilità che aprirebbero molte strade in modalità stealth, ma la corsa sugli alberi è limitata e possiamo muoverci solamente lungo un tracciato rosso che si trasforma in un binario che corre da ramo a ramo, da percorrere oltretutto senza molta fatica. La fisica dei movimenti, inoltre, è artefatta, poco credibile, contribuendo a rendere impossibile elaborare una vera strategia, senza farci calare completamente nei panni di uno dei cattivi più famosi del cinema.

Per tutto queste motivazioni, all’inizio è davvero complicato riuscire a sterminare la squadra di soldati a cui miriamo, rendendo difficile alcune volte anche solo individuarla. Ogni tanto capita di riuscire ad attaccare qualcuno alle spalle, giocatore o NPG, ma l’attacco a sorpresa risulta deludente. Un vero fan si aspetta di vedere estratte colonne vertebrali e teschi insanguinati dai corpi delle prede, mentre qui si deve accontentare di qualche schizzo di sangue. L’uccisione stile Predator arriva solamente nel momento in cui si riesce a confermare un’uccisione, dove una sequenza animata stile Mortal Kombat ci regala qualche soddisfazione.

Come dicevamo, preparatevi a numerose sconfitte durante le prime partite. Man mano che si va avanti nel gioco, però, con l’avanzare del livello del giocatore, vengono sbloccate molte opzioni di equipaggiamento che faranno ribaltare la situazione. Forse anche troppo, perché il tutto diventa eccessivamente a favore del Predator che si trasforma in una terribile macchina omicida, togliendo ogni possibilità di vittoria ai soldati e ogni tipo di divertimento al Predator. La meccanica di gioco diventa molto sbilanciata, trasformando il tutto in una semplice operazione di ricerca. Qualche soddisfazione arriva solo dal comparto musicale che, seppur non replicando la colonna sonora originale del film, imita la musicalità e gli effetti sonori del lungometraggio della fine anni ’80, riuscendo a regalare qualche sporadico momento di suspance, mostrandoci quello che il titolo sarebbe potuto essere.

Predator Hunting Grounds è un gioco che poteva essere qualcosa di molto più coinvolgente, dopo i trailer usciti a marzo. All’interno di questo multiplayer sbilanciato possiamo interpretare uno dei soldati all’interno di una squadra di 4 giocatori, oppure il temibile Predator. Due modalità di gioco, la prima FPS e la seconda in terza persona, entrambe poco curate sia nella giocabilità che nella grafica. Giocando come soldati, le azioni sono limitate e i nemici contro cui si combatte sono poco più che sagome animate. Le azioni hanno una grafica innaturale e poco curata che non aiuta il coinvolgimento, grave pecca in un titolo dove la suspance e la tensione sono alla base del divertimento. Interpretando il Predator, invece, ci si aspettava maggiore libertà di movimento, per poter elaborare strategie stealth degne di questo nome. La realtà è che ci si riduce a semplici azioni di ricerca, soprattutto quando lo sblocco di un equipaggiamento avanzato rende il gioco totalmente a favore dello spietato cacciatore alieno. In conclusione, volevamo qualcosa in più da un genere così originale, ispirato soprattutto a un film di tale calibro, rievocato solamente dal comparto musicale che ricorda il titolo cinematografico e riesce a creare limitatamente un minimo di ambiente.