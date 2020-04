Ghost of Tsushima: nuovi dettagli arriveranno presto

Ghost of Tsushima è stato rinviato di un mese, come abbiamo appreso dal messaggio diffuso da Sony Interactive Entertainment nella giornata di ieri. Sucker Punch, il team di sviluppo del titolo action, ha affermato che utilizzerà il tempo extra per terminare il gioco e correggere alcuni bug emersi in fase di sviluppo, oltre a specificare che lavorare da remoto non è per nulla semplice.

La notizia più importante diffusa tramite Twitter però è che nuove informazioni sul gameplay arriveranno molto presto, senza però specificare una data esatta. Questo però non ha specificato se le nuove informazioni verranno diffuse tramite nuove sequenze tratte dal gioco, magari con un gameplay pre-lancio, oppure verranno diramate “a parole”. Non resta che attendere ancora un po’ per scoprirlo!