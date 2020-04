Netflix ha rinnovato Carmen Sandiego per una terza stagione

Netflix è la nota piattaforma streaming americana che continua ad essere la più potente nel mondo dell’intrattenimento casalingo. Ogni mese (qui trovate le uscite di maggio) sul device arrivano decine e decine di prodotti originali e non solo che riempiono massivamente il catalogo della N rossa. Anche se ultimamente ci sono state parecchie cancellazioni in casa Netflix, nelle ultime ore c’è stato il rinnovamento di una serie animata: Carmen Sandiego che tornerà con una terza stagione.

Netflix ha dato fiducia al progetto

A confermarlo è stata una delle doppiatrici, Kari Wahlgren, che ha postato, sul suo account Twitter, un post che conferma l’informazione. L’opera è un reboot di un noto cartone animato degli anni ’90 che ha visto un buon successo ed è per questo motivo che non deve stupire il rinnovo. Rimanete sintonizzati sulla pagina per avere novità su quando arriverà lo show sulla piattaforma.