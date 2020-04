James Gunn ha letto molti fumetti per The Suicide Squad

James Gunn è nuovamente al centro di una nostra notizia. Il noto regista, sceneggiatore, produttore e musicista americano è attualmente impegnato nella realizzazione del terzo capitolo di Guardiani della Galassia (che molto probabilmente sarà l’ultimo della saga), ma anche nella creazione di The Suicide Squad. Proprio in riferimento a quest’ultimo lungometraggio, l’autore ha fatto delle recenti dichiarazioni.

Gunn stesso, sul proprio profilo Twitter, ha rivelato che, per prepararsi all’ideazione del progetto, ha letto ogni fumetto esistente con la Suicide Squad e un buon 85% di tutti i comics che vedono come protagonista Harley Quinn. Uno studio preparatorio impeccabile, non trovate?

I’ve read all the comics I can concerning the characters I’m writing. For instance, I’ve read every single comic featuring every iteration of #TheSuicideSquad & probably 85% of everything #HarleyQuinn has ever been in up until the time of shooting. https://t.co/Z0g7varjPW

— James Gunn (@JamesGunn) April 27, 2020