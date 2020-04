Hellraiser: una serie televisiva è in sviluppo da HBO

Hellraiser è una nota saga horror creata da Clive Barker che è ispirata al suo breve romanzo Schiavi dell’Inferno. Il franchise con protagonista l’iconico Pinhead, che ha portato su schermo ben 10 lungometraggi (usciti tra il 1987 e il 2018), secondo quanto era trapelato qualche tempo fa, doveva tornare con un reboot, su copione di David S. Goyer.

Hellraiser: l’opera sul piccolo schermo

Nonostante questa notizia, il sito Deadline ha diffuso l’informazione che è attualmente in sviluppo, da parte di HBO, una serie televisiva su Hellraiser con David Gordon Green (Halloween) come regista del pilot e altri episodi e alla sceneggiatura Mark Verheiden (Battlestar Galactica) e Michael Dougherty (Godzilla: King of the Monsters, Trick r’ Treat). Non è chiaro se i due progetti che abbiamo menzionato siano la stessa cosa o siano due cose separate e appena avremo altri dettagli, vi aggiorneremo.