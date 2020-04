Avengers Endgame: ecco l’ultimo giorno di Cap

Avengers Endgame, insieme a Spider-Man: Far From Home, rappresenta il capitolo finale della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe, che si conclude con poche certezze e tante tante domande sul futuro dei cinecomic della Casa delle Idee. Nonostante sia passato praticamente un anno esatto dall’uscita del lungometraggio, continuano ad uscire dettagli ed informazioni (qui trovate delle concept art alternative) e noi come al solito ve le riportiamo.

Avengers Endgame: il commuovente video

Vi avvisiamo che stiamo per fare un piccolo spoiler sull’opera, quindi se non l’avete visto, non continuate oltre. Nella realizzazione vi è un personaggio in particolare che decide volutamente di mettersi da parte e rinunciare al suo importante incarico: si tratta di Captain America che, una volta vissuto un’intera esistenza in compagnia di Peggy Carter, decide di donare lo scudo a Falcon. Qualche ora fa, i fratelli Russo (registi del film) sul loro profilo Twitter hanno mostrato un commuovente video che mostra l’attore Chris Evans con indosso, per l’ultima volta, il costume di Cap. Mentre partono gli applausi e i ringraziamenti, il divo si abbraccia con tutti. La fine di un’era e l’inizio di un’altra: ecco cosa rappresenta in poche parole il filmato in questione che, se volete vederlo, ve lo lasciamo qui sotto, in calce al nostro articolo.