Pokémon GO introdurrà oggi i raid da casa, ecco i prossimi Pokémon che appariranno

Come anticipato già qualche tempo fa con un annuncio, Niantic sta per introdurre finalmente introdotto in Pokémon GO la possibilità di unirsi ai raid da casa propria. Questa funzione è stata pensata per aiutare i giocatori durante il periodo di quarantena per il COVID-19 e non lasciarli a mani vuote. Curiosamente, un metodo per ottenere questo risultato era già stato scoperto da alcuni italiani, ma ora è stato trasformato in una vera e propria meccanica dallo sviluppatore.

Come bonus aggiuntivo, sono stati organizzati tre nuovi raid di Tier 5 per i prossimi giorni, che includono Darkrai, Giratina Forma Alterata e Virizion. Questo dovrebbe per lo meno calmare gli animi ai furiosi giocatori che non sono riusciti a catturare Landorus a causa della bassissima chance di cattura. Ecco le date delle loro apparizioni in Pokémon GO: