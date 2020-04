Yoru, Tomosu: Nippon Ichi Software lancia il secondo trailer

Dopo l’annuncio ufficiale avvenuto lo scorso 26 marzo, il lancio dell’official trailer nel corso dell’8 aprile ed il rilascio di ulteriori aggiornamenti che vi abbiamo comunicato ieri con la nostra ultima games news in merito, Nippon Ichi Software torna a sorprenderci con la pubblicazione di un secondo trailer dedicato a Yoru, Tomosu (Night, Alight), horror visual novel che debutterà il 30 luglio in Giappone su Nintendo Switch e PlayStation 4.

Yoru, Tomosu, un titolo la cui narrazione si interseca tra la pacifica vita quotidiana di Maya, Reiko, Rui, Suzu e Yuuka (studentesse della Kagurahara Girls Academy), ed un triste passato abbandonato a sé stesso che torna a vivere nel presente sotto forma di sogno e realtà. Ed è con questo secondo trailer, che Nippon Ichi desidera presentare alcuni dettagli chiave, come l’impostazione della Kagurahara Girls Academy, i sogni di Suzu ed il legame vivente tra queste ragazze che diventerà nel corso della storia sempre più profondo.